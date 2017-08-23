عبدالعزيز جاسم

اتفق الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة مع نظيره الساحل على إقامة مباراة ودية غدا في مدينة اسطنبول التركية مقر معسكر الفريقين ضمن استعداداتهما للموسم المقبل. وشهدت تدريبات الفريق الكظماوي أمس دخول فيصل دشتي وعبدالله غانم في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، بينما مازال عبدالله الظفيري في مرحلة التأهيل بعد إصابته بتمزق في العضلة. ومن المتوقع أن يلتحق المحترف الرابع المدافع البرازيلي جورج فيلبي بالفريق في الكويت بسبب عدم الانتهاء من بعض الأمور الخاصة بانضمامه للمعسكر التركي المقرر انتهاؤه في 30 الجاري.