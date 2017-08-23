أحمد السلامي

أعلن امين السر العام بنادي النصر ورئيس جهاز الكرة خالد الشريدة عن إتمام صفقة التعاقد مع المحترف السوري يوسف قلفا بحضور عضو مجلس الادارة عبدالله المطيري ومدير الفريق فيصل العدواني حيث يتواجدون جميعهم حاليا في القاهرة للمشاركة في المعسكر التدريبي المقام هناك استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وبدأت مفاوضات رسمية بين ادارة النصر والسوري قلفا منتصف الموسم الماضي حيث ابدت الادارة رغبتها في التعاقد معه وقدمت له عرضا رسميا مناسبا وهو الامر الذي دفعه الى توقيع عقد ابتدائي تحول الى عقد رسمي.

الجدير ذكره ان قلفا يجيد اللعب في مركز الوسط وهو لاعب في صفوف منتخب بلاده وفريق الجيش السوري.

وكانت ادارة نادي الزمالك المصري قد وجهت طلبا رسميا لادارة النصر لاستعارة يوسف قلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الا ان العرض قوبل بالرفض نظرا لحاجة الفريق الى خدماته.