أحمد السلامي

تعاقد مجلس إدارة نادي السالمية مع المدرب الوطني خالد البصيري لقيادة فريق الشباب (تحت ١٩ سنة) خلال منافسات الموسم الجديد بعد فترة من المفاوضات التي انتهت على قبول العرض لتولي المهمة الجديدة والتي تهدف الى إعادة ترتيب أوراق الفريق لتمكينه من المنافسة على بطولات الموسم.

ويعمل حاليا البصيري على إعداد وتجهيز الخطة الفنية الخاصة في فريقه الجديد والتي تقوم على أسس علمية وعملية متكاملة وتهدف الى تطوير إمكانيات اللاعبين وتجهيزهم للموسم الجديد عبر الإعداد البدني والفني.

ويتطلع البصيري الى مواصلة تطبيق الخطة الفنية عبر المعسكر التدريبي الذي سيقام لفريق تحت ١٩ سنة في القاهرة ابتداء من ٤ الشهر المقبل ويستمر لمدة أسبوعين ويخوض خلاله الفريق عددا من المباريات التجريبية مع فرق مصرية.

الجدير ذكره ان البصيري من المدربين الوطنيين المميزين الذين نجحوا في مجال التدريب ويمتلك سيرة ذاتية تؤهله لشغل هذا الموقع وتحقيق نتائج ترتقي الى مستوى التطلعات.