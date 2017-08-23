يحيى حميدان

تلقى خيطان خسارة كبيرة أمام النجم الساحلي التونسي 0-8 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اول من امس في مقر معسكر الفريق في تونس والذي يقام استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

ولم تفلح محاولات لاعبي خيطان في مجاراة مهارة وخبرة لاعبي النجم، فتلقى مرمى الحارس 8 اهداف على مدار شوطي المباراة.

وتعتبر المباراة تجربة مفيدة للجهاز الفني لخيطان بقيادة المدرب الوطني محمد الانصاري لوضع يده على مكامن القوة والضعف لدى فريقه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

الجدير بالذكر ان خيطان يأمل في تحقيق نتائج ايجابية في البطولات المحلية فضلا عن المنافسة على صدارة فرق دوري الدرجة الاولى.