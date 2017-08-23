أحمد السلامي

أشاد مساعد مدرب فريق البراعم تحت 13 سنة بنادي السالمية نواف إبراهيم الكندري بمستوى تعاون اللاعبين وأولياء أمورهم خلال المعسكر الحالي المقام في القاهرة استعدادا لمنافسات الموسم الجديد قائلا: نعمل تحت قيادة المدرب الوطني فيصل الكندري على إعداد وتأهيل وتجهيز لاعبي الفريق وفق خطة عملية وعلمية متكاملة تهدف إلى تهيئة اللاعبين وإدخالهم في أجواء المعسكرات والبطولات عبر حصص التدريب اليومية التي تقام على فترتين صباحية وأخرى مسائية إضافة إلى المباريات التجريبية التي تساهم في صقل مواهبهم بصورة تتماشى مع تطلعات مجلس إدارة نادي السالمية.

وقال: اللاعبون متساوون في العمر والإمكانيات الفنية والبدنية، ويمتلكون طموحات كبيرة ويحتاجون إلى الكثير من العمل والجهد في سبيل تهيئتهم وتجهيزهم وصقل إمكانياتهم للوصول إلى المستوى المطلوب، وهو عمل يحتاج إلى كثير من التركيز والتدقيق خاصة أنهم جاءوا من مرحلة المدرسة التي تختلف كليا عن مرحلة تحت 13 سنة وهم يحتاجون إلى مراعاة واهتمام خاص جدا.

وأضاف: المرحلة الحالية هي النواة الرئيسة التي تتغذى منها فرق المراحل السنية وهي عماد المستقبل والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها الفريق الأول مستقبلا وهذا ما يجعل من مهمة عملنا دقيقة جدا حيث نهتم باختيار العناصر المميزة فنيا وبدنيا ونركز على المهارات وكيفية تطويرها، إضافة إلى أننا نعمل على عمل محاضرات تربوية وتوعوية للاعبين لتثقيفهم بهدف خلق جيل كروي متميز فنيا وأخلاقيا ليكونوا مثالا يحتذى، فمهمتنا لا تنتهي عند انتهاء فترة التدريب بل تستمر إلى حد المتابعة خارج أسوار النادي لضمان إنجاح خطة عملنا.

ولفت إلى أن الخطة الفنية للمعسكر التدريبي تقوم على إعداد وصقل مواهب اللاعبين وتهيئتهم لمنافسات الموسم الجديد وذلك عبر إقامة تدريبات يومية في الملاعب العشبية وحمام السباحة لرفع معدل اللياقة البدنية، ناهيك عن المباريات التجريبية التي تمكننا من تقييم مستوى اللاعبين ومعالجة مواقع الضعف وتصويبها.

وختم الكندري حديثه مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه رئيس الوفد طارق العيدان والجهاز الإداري علي الكندري وبدر الشمري وعبدالرحمن الشمري الذين لا يتوانون في تقديم شتى أنواع الدعم للجميع لإنجاح خطة العمل القائمة على تحقيق الأهداف المنشودة في تطوير قاعدة كرة القدم داخل أسوار نادي السالمية.