مبارك الخالدي

أوضح نائب المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت محمد الهاجري ان اللاعب يعقوب الطراروة غادر معسكر الفريق المقام في تركيا للعودة الى الكويت لارتباطه بمواعيد دراسية.

وأشار الى ان الطراروة سيلحق بالفريق فور عودة «الأبيض» الى البلاد في 27 الشهر الجاري استعدادا لمواجهة القادسية في الكأس السوبر يوم 7 سبتمبر المقبل.

وقال الهاجري ان السوري حميد درويش «ميدو» التحق بوفد منتخب بلاده الذي يستعد لخوض التصفيات المونديالية، لافتا الى انه سيعود الى الكويت يوم 6 الشهر المقبل وقبل مواجهة السوبر بـ 24 ساعة.

وفي شأن متصل، تتواصل استعدادات «الأبيض» في معسكره التركي بقيادة المدرب الأردني عبدالله بوزمع، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، حيث لعب الفريق خلال تواجده في المعسكر عددا من المباريات الودية غير المعلنة بسبب الإيقاف المفروض على الكويت، إذ يأمل الجهاز الفني في بلوغ اللاعبين مرحلة عالية من الانسجام الفني والبدني قبل خوض استحقاقات الموسم المقبل.