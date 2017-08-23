مبارك الخالدي

تعادل العربي مع وادي دجلة المصري 1-1 في اللقاء التجريبي الذي جمع الفريقين ضمن المعسكر التدريبي الخارجي لـ«الأخضر» المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وتعتبر مواجهة وادي دجلة هي الثانية للفريق خلال المعسكر، حيث فاز على جينيس 3-1 في المواجهة الاولى، ويستعد الاخضر لمواجهة فريق مصر المقاصة المنافس ايضا بالدوري الممتاز المصري مساء الخميس.

وتقدم الفريق العرباوي بهدف في الشوط الاول جاء عن طريق حمد العنزي، ليعود الفريق المصري الى المباراة بإدراكه التعادل في الشوط الثاني.

ودخل المدرب الوطني محمد ابراهيم الشوط الاول من المباراة بتشكيلة مكونة من سلمان عبدالغفور لحراسة المرمى ومعه كل من جمعة العنزي، احمد ابراهيم، محمد فريح، عيسى وليد، علي مقصيد، عبدالمحسن التركماني، طلال نايف، علي خلف، بدر طارق وحمد العنزي، ونجح الفريق في تقديم مستويات مميزة وادرك العنزي التقدم للأخضر في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني اشرك الجنرال ابراهيم كلا من خلف احمد خلف، وعبدالعزيز العوضي واحمد يونس وزيد زكريا وعبدالله البلوشي ومشاري الكندري في خطوة لإتاحة الفرصة للمزيد من العناصر للمشاركة في المباراة واكتساب حساسية المواجهات ومع استمرار اللقاء واصل المدرب الدفع بعناصر اخرى ممثلة في كل من عبدالعزيز اسامة، واحمد مالك القلاف والحارس علي جراغ ومتعب السلامة.

وابدى الجهاز الفني للفريق رضاه عما يشهده المعسكر الحالي من التزام واصرار من كل العناصر للبقاء عند حسن ظن المدرب والدخول في القائمة التي سيعتمد عليها الجنرال في الموسم الجديد.

اهتمام سفارتنا بالوفود الكويتية

تقدم الجهازان الفني والاداري للعربي بالشكر الى السكرتير الثالث في السفارة الكويتية في القاهرة محمد الحصان على زيارته الى وفد الاخضر ووقوفه على متطلبات الوفد وابداء روح المساعدة والترحاب بالجميع وهو ما قام به ايضا مع كل الفرق الكويتية التي تقيم معسكراتها في العاصمة المصرية حاليا.