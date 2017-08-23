تغلب منتخبنا الوطني لفئة البراعم لكرة القدم (مواليد 2004) في المباراة الودية الأولى بمعسكره التدريبي في النمسا على فريق وينر وي دورف تحت 15 سنة في معسكر النمسا بنتيجة 4-1.

احرز اهداف المنتخب كل من عبدالعزيز المطيري وعبدالعزيز الهزاع وعبدالرحمن الخضر وجاسم القطامي.

وتبادل عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد ورئيس الوفد خالد الفضلي الدرع التذكارية مع رئيس النادي النمساوي.

تكريم الأفضل

قام رئيس وفد منتخب البراعم خالد الفضلي والجهازان الإداري والفني بتكريم اللاعبين عمر المطر ومزيد المطيري كأفضل لاعبين من مواليد 2004 في مباراة اليوم مع فريق وينر وي دورف بالإضافة إلى محمد الرندي وراشد بن علي كأفضل لاعبين من منتخب 2005.

كما تم تكريم اللاعبين محمد باقر وعبدالرضا شهاب من مواليد 2004 وثامر الصليلي من مواليد 2005 كأفضل لاعبين التزاما إداريا خلال الفترة السابقة من المعسكر.