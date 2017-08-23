أجريت مساء أول من أمس مراسم قرعة بطولات الدوري (شباب، ناشئين، أشبال) والتنشيطية (ناشئين وأشبال) للفئات العمرية لكرة القدم، وذلك في مقر الاتحاد بمنطقة العديلية.

حضر مراسم القرعة القرعة عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات د. حامد الشيباني وممثلو الأندية المشاركة.

يلتقي في الأسبوع الأول لدوري الشباب خيطان مع الكويت، والقادسية مع اليرموك، والنصر مع السالمية، والتضامن مع الساحل، والجهراء مع الصليبخات، وكاظمة مع العربي، والفحيحيل مع الشباب، فيما يلتقي في الأسبوع الأول لدوري الناشئين الفحيحيل مع الجهراء، والسالمية مع كاظمة، وخيطان مع العربي، وبرقان مع التضامن، والنصر مع الشباب، والساحل مع الكويت، والقادسية مع اليرموك.

أما الأسبوع الأول لدوري الأشبال فيلتقي خلاله الجهراء مع اليرموك، وبرقان مع الكويت، وكاظمة مع النصر، والقادسية مع العربي، وخيطان مع التضامن، والسالمية مع الفحيحيل، والساحل مع الشباب.

وأسفرت مراسم قرعة البطولة التنشيطية عن وقوع فرق النصر والفحيحيل والكويت والساحل والتضامن في (المجموعة الأولى)، والصليبخات والجهراء والقادسية والسالمية وكاظمة في (المجموعة الثانية)، وبرقان وخيطان والعربي والشباب واليرمــوك في(المجموعة الثالثة) وذلك لفئــة الناشئين، والعربي والجهراء والشباب وبرقان والتضامــن فــي (المجموعة الأولى)، وكاظمــة والنصر والقادسية والكويت والساحــل فـي (المجموعة الثانية)، وخيطان والسالمية واليرمـــوك والفحيحيــل، وذلك لفئــة الأشبال.