دعا رئيس الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال الرياضي عموما والتنس تحديدا وذلك عبر تكثيف وتنويع البطولات للارتقاء بمستوى ممارسي هذه اللعبة.



وأعرب الجابر، على هامش تكريمه من قبل وزيرة الشباب والرياضة التونسية ماجدولين الشارني، عن شكره «لتونس على هذا التكريم وهذه اللفتة الكريمة التي تتجاوز شخصي لتكون تكريما للرياضة الكويتية ولدولة الكويت لدعمها الكبير للرياضة عموما والتنس تحديدا».

وأضاف: «نتمنى تعزيز التعاون الرياضي بين الكويت وتونس ودعم الرياضة العربية بشكل عام ورياضة التنس بشكل خاص حتى نرتقي بمستوى رياضيينا ونحسن ترتيبهم العالمي»، مؤكدا أن «هذه النتائج لن تتحقق إلا بتعزيز التعاون في المجال الرياضي بين الدول العربية وتنظيم البطولات لمختلف الأصناف والرياضات والفئات العمرية، خاصة أنها تمثل فرصة نموذجية لتبادل التجارب والخبرات في الرياضة».

من جهتها، قالت وزيرة الشباب والرياضة التونسية ماجدولين الشارني ان تكريم رئيس الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر هو تكريم لهذه الرياضة في الوطن العربي، لاسيما أن تونس تحتضن البطولة العربية للناشئين للتنس والتي شهدت مشاركة عربية متميزة بحوالي 120 لاعبا.



وذكرت: «بحثنا سبل تعزيز الدعم الذي تقدمه كل من وزارة الرياضة والشباب التونسية والاتحاد العربي لرياضة التنس بهدف نشر هذه الرياضة في جميع المناطق حتى يتمكن الشباب العربي من ممارستها»، مشيرة إلى أنه «تم التأكيد على العلاقة المتميزة بين تونس والكويت التي زرتها مؤخرا في إطار تظاهرة عاصمة الشباب العربي والتي نثمن من خلالها مكانة الشباب والمرأة الكويتية في المجال الرياضي والدعم الذي تقدمه الدولة لهم حيث لاحظنا العديد من الوجوه الشابة في مراكز أخذ القرار بالكويت».



وتابعت: «سعداء بأن نكون سباقين في تهنئة الكويت وهي بصدد إنشاء أكاديمية لرياضة التنس ستكون الأولى من نوعها في الدول العربية ونؤكد أنها ستكون خير داعم للتنس العربي على الساحة العالمية».



في السياق ذاته، اعتبر سفيرنا لدى تونس علي الظفيري أن تكريم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر من قبل وزيرة الشباب والرياضة التونسية هو تكريم للرياضة الكويتية وكل العاملين فيها من اتحادات ومؤسسات ونواد رياضية بالكويت، وشدد على أن هذا التكريم هو اعتراف أيضا بالجهود التي بذلها الشيخ أحمد الجابر خلال السنوات الأخيرة للنهوض برياضة التنس في العالم العربي ودعمه لفئة الشباب وخير دليل على ذلك هو حضوره هذه الأيام لرعاية البطولة العربية للناشئين للتنس التي تقام بتونس.

ولفت إلى أن المحادثات بين الجانبين بحثت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي عموما ورياضة التنس تحديدا وتطرقت لأكاديمية التنس بالكويت التي ستلعب دورا كبيرا في تطوير هذه الرياضة بالعالم العربي.