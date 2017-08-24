عبدالعزيز جاسم

تعاقد الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك مع مدافع الصليبخات السابق البرازيلي والاسي كوستا، والذي سبق له أن مثل العربي واليرموك أيضا في موسم 2011- 2012، وبهذا يكون والاسي ثاني صفقات «اليرامكة» بعد التونسي وسام الإدريسي، ومن المتوقع أن يعلن اليرموك عن ثالث صفقاته اليوم مع لاعب الوسط الإيراني يوسف ولي الذي يتواجد في التدريبات حاليا وسبق له اللعب في المراحل السنية للسالمية ومع الفريق الاول لبرقان، كما ستكون آخر صفقات الفريق مع أحد المهاجمين الذين سيتم تجربتهم في معسكر مصر المقرر له السبت المقبل.