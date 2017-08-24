الصليبخات يختتم معسكره ويعود اليوم

مبارك الخالدي

يعود إلى البلاد اليوم وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات قادما من مصر بعد ختام معسكر الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد، واستمر معسكر الصليبخات نحو أسبوعين خاض خلاله عددا من المباريات الودية آخرها مساء أول من امس أمام فريق المقاصة وانتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 5-1.

وعبر مدرب الفريق احمد عبدالكريم عن قناعته بالمردود الإيجابي للمعسكر، وقال: لقد تحققت لنا فوائد كثيرة في مقدمتها الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية للاعبين والوصول إلى مرحلة مناسبة من الانسجام بين العناصر الأساسية والأخرى الجديدة وهو ما كنا نأمله من خلال المعسكر الذي نعتبره ناجحا بالتعاون مع الجهاز الإداري والتزام اللاعبين بالبرنامج المعد.

وأضاف: نأمل أن نستكمل البرنامج في الكويت اعتبارا من بعد غد السبت بمواصلة التدريبات، كما نبحث عن مباراة ودية قبل انطلاق استحقاقات الموسم للفريق المقرر له 16 سبتمبر المقبل عندما يواجه اليرموك في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى.