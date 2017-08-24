أحمد السلامي

باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان تدريباته اليومية في معسكره التدريبي المقام حاليا في سلوفينيا بعد وصوله إلى هناك بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس ومساعده رضوان الفالحي وبمشاركة كل اللاعبين البالغ عددهم 23 لاعبا.

بدأت الحصص التدريبية على فترتين صباحية ومسائية، حيث تركزت في الفترة الصباحية على تدريبات رفع معدل اللياقة البدنية لدى عموم اللاعبين فيما جاءت الفترة المسائية متممة لما تم البدء فيه صباحا، وذلك بهدف رفع معدل اللياقة وجعله متساويا بين كل لاعبي الفريق الذين دخلوا في أجواء المعسكر بمعنويات عالية.

من جهته، علق نائب رئيس جهاز الكرة محمد العسكر على خطة المعسكر قائلا: تم اعتماد الخطة الفنية التي أشرف على إعدادها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس والتي تهدف إلى بناء فريق متكامل وقادر على المنافسة في دوري الدرجة الأولى، وذلك من خلال خطة طموحة متكاملة.

وأضاف: الجهاز الفني يبلي بلاء حسنا منذ لحظة وصولنا، وهو يعمل على تنسيق الأوقات ومراعاة الجوانب الصحية للاعبين وتهيئة كل الظروف المناسبة التي تخدم الفريق وتضمن تطبيق خطة العمل حرفيا، ونعمل نحن كجهاز إداري على دعم الخطة وتذليل كل الصعاب التي من الممكن أن تواجههم، ونقدم لهم شتى أنواع الدعم لضمان إنجاح المعسكر والخروج بأفضل النتائج المتوقعة.

وقال: الخطة الفنية الخاصة في المعسكر تقوم على أن تكون البداية في رفع معدل اللياقة البدنية ثم الدخول في تطبيق الخطط التكتيكية والانتقال إلى المرحلة الثالثة في المباريات التجريبية والتي يتبعها مراجعة وضع الفريق ودراسة مواقع الضعف والقوة ومعالجة الأخطاء الموجودة لضمان تصحيحها وتحقيق النتائج المرجوة فعليا في الموسم الجديد.

ولفت العسكر إلى أن الإدارة اتفقت مع 3 فرق سلوفينية لخوض مباريات تجريبية، فريقان منهما يلعبان في دوري الدرجة الأولى والفريق الثالث يلعب في دوري الدرجة الثانية، إضافة إلى استمرار المفاوضات مع فريق نادي قطر القطري لخوض مباراة تجريبية رابعة ليتمكن الجهاز الفني من اكتمال رؤيته حول وضع الفريق ومستقبله.