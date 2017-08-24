أحمد السلامي
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس عن تعاقد الإدارة مع لاعب نادي كاظمة السابق لكرة الطاولة مشعل الدعيج لينضم إلى صفوف فريق الفحيحيل رسميا، والذي تهتم الإدارة بتطويره ودعمه لتحقيق الإنجازات التي يتطلع إليها مجلس الإدارة.
وقال الدبوس: مشعل الدعيج يعد من أبطال اللعبة الكويتيين وله سيرة ذاتية مميزة في المشاركات الخارجية حيث مثل المنتخبات الوطنية وحقق العديد من الإنجازات، وانضمامه إلى صفوف الفحيحيل يعتبر إنجازا بحد ذاته وسيعمل على المساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعمل الإدارة على الوصول إليها والمحافظة عليها حيث يعد واحدا من أبطال اللعبة وله سجل حافل في تحقيق الإنجازات.