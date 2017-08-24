الياسين: نحرص على الجانب الديني والأخلاقي قبل كل شيء

يعقوب العوضي

يشهد ملعب متنزه الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت اليوم افتتاح مهرجان البطولة الثالثة لبراعم الخليج، حيث سيقام حفل الافتتاح في الـ 5 مساء ويتخلله مؤتمر صحافي واجتماع فني للفرق إلى جانب محاضرة من الحكام وتقام البطولة برعاية الشيخ د.طلال الفهد الصباح، وتشارك عدة فرق خليجية في المنافسة على اللقب وتنطلق منافسات المجموعة الأولى في الـ 6 مساء.

وتستضيف برازوكا البطولة الثالثة بعد أكاديمية نادي المالكية والتي استضافتها ٢٠١٥ ونادي العربي القطري الذي استضاف البطولة الثانية ٢٠١٦.

كما تشهد البطولة مشاركة واسعة في وجود 7 فرق خليجية ليرتفع معها نسبة زيادة الفرصة لاكتساب الخبرات الميدانية للبراعم، بالإضافة الى اكتساب الاحتكاك البدني وخبرات البطولات وصقل المواهب في مراحل مبكرة.

وتحدث مدير عام أكاديمية برازوكا محمد الياسين عن الأهداف والطموحات، وقال: من الأهداف الأساسية للأكاديمية تنمية القدرات البدنية والعقلية للاعبين، حيث يتم التعامل معهم بطريقة علمية تربوية أكاديمية.

وأضاف ان أهم ما نحرص عليه الجانبين الديني والأخلاقي فالحرص على أداء الصلاة بوقتها أثناء التمارين ضرورة، بالإضافة إلى تقديم النصح في سبيل تخريج جيل رياضي أخلاقي تربوي لديه الإمكانية لخدمة بلده بأجمل صورة وأبهى حلة.

ووجه الياسين ثناءه الى جميع من ساهم في تعزيز أهداف الأكاديمية وساندها منذ نشأتها، كما أثنى على جميع من شارك في البطولة منذ بداية فكرة الاستضافة وحتى يومنا هذا.