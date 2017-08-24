مشاركة كيتا واردة بعد تعافيه من الوعكة الصحية

‏‫مبارك الخالدي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي برنامج معسكره التدريبي الخارجي المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة ضمن استعداداته الأخيرة لبدء الموسم الجديد والمقرر انطلاقه 14 سبتمبر المقبل عندما يواجه غريمه التقليدي القادسية في الجولة الأولى من منافسات دوري VIVA، ويخوض اليوم الأخضر لقاءه الثالث ضمن المعسكر وذلك عندما يلتقي مصر المقاصة المنافس بالدوري الممتاز المصري والذي يقدم مستويات متقدمة في المواسم الأخيرة.

وكان العربي قد فاز على فريق جينيس المصري ٣-١ في أول لقاءاته الودية قبل ان يتعادل مع فريق وادي دجلة قبل يومين ١-١ في ثاني مباراة.

ويواصل المدرب الوطني محمد إبراهيم الدفع بكل عناصره خلال المواجهة وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع اللاعبين لتقديم كل ما لديهم كخطوة للاستقرار على قوام التشكيلة التي سيعتمد عليها في الموسم الجديد.

وفي نفس السياق، بدأ العاجي ابراهيما كيتا في التعافي من الوعكة الصحية التي أبعدته عن التدريبات في الأيام السابقة وذلك بسبب تغيير الأجواء.

حسين يزور الوفد

قام نجم منتخبنا الوطني والنادي العربي السابق أسامة حسين بزيارة لوفد فريق النادي العربي في القاهرة وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات ومؤازرة الفريق في استعداداته للموسم الجديد وتبادل حسين الاحاديث مع الجهازين الفني والإداري للفريق، بالإضافة إلى لاعبي الأخضر وحظيت مبادرة حسين بالإشادة من جميع المتواجدين.