المطوع وأوروبو والظفيري انضموا للتدريبات الجماعية

عبدالعزيز جاسم

تتواصل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في القادسية بمعسكره التركي، حيث شهدت التدريبات الجماعية دخول الثلاثي بدر المطوع وأحمد الظفيري والبرازيلي تياغو اوروبو بعد إنهائهم فترة التدريبات اللياقية تحت إشراف مدرب اللياقة الصربي أليكس.

وخاض الأصفر تدريباته بعد على فترتين صباحية ومسائية، الفترة الأولى شهدت تواجد جميع اللاعبين في صالة الحديد في مقر إقامة الوفد، أما الثانية والتي أجريت على ملعب نادي جبزي سبور التركي المخصص لتدريبات الفريق، فقد عمل الجهاز الفني بقيادة الكرواتي داليبور ستاركفيتش على تقسيم الفريق الى مجموعتين والتركيز على سرعة التمريرات البينية والقصيرة من خلال تقريب المسافات بين اللاعبين.

إلى ذلك، غادر لاعب الوسط عبدالعزيز المشعان معسكر الفريق متوجها إلى ألمانيا لتلقي العلاج حيث يعاني التهابا في الشبكة العظمية على أن يعود الأحد المقبل للانضمام الى المعسكر من جديد.

وأشاد نجم دفاع نادي القادسية مساعد ندا بالمسكر التركي. وقال: أحرص وزملائي اللاعبين على الاستفادة من المعسكر التدريبي بتنفيذ توجيهات وتطبيق تعليمات الجهاز الفني من خلال التدريبات الصباحية والمسائية للوصول الى الجهوزية المطلوبة، ويوما بعد يوم يزداد حماسنا لنكون من جديد بين جماهيرنا المحبة والوفية التي عودتنا على التشجيع والمؤازرة والدعم.

وناشدهم قائلا «نبيكم في السوبر وان شاء الله نفرحكم يا أغلى وأروع جمهور».

وشكر ندا إدارة الوفد وجميع الأجهزة القائمة على الفريق على ما قدموه من جهد وعمل لإنجاح المعسكر.