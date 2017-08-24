تواصل قناة كويت سبورت تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج «أنت المعلق» والتي بدأت قبل أيام وتنتهي اليوم، حيث كانت القناة قد أعلنت عن تلقي الطلبات في وقت سابق في خطوة لاكتشاف مواهب جديد وإتاحة الفرصة أمام معلقين جدد للبروز على المستوى المحلي من خلال نيل الفرصة في التعليق.

وكان وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم قد وجه شخصيا بانطلاق «انت المعلق» في وقت سابق في بادرة لإتاحة الفرصة لاكتشاف جيل جديد من المعلقين في الكويت، وقد قام مسؤولو القناة الثالثة باتخاذ الإجراءات الفورية استجابة لتوجيهات وكيل الوزارة وبمتابعة شخصية ودائمة من وكيل الوزارة لقطاع التلفزيون مجيد الجزاف الذي يتابع شخصيا سير الاستعدادات لانطلاق البرنامج.

وشكلت إدارة قناة كويت سبورت خلال الأيام الماضية لجنة تحكيم مكونة من المعلقين ونجوم الكرة الكويتية والعربية وضمت كلا من حمد بوحمد، وحامد كميل والمعلق المصري احمد الطيب، على أن تباشر اللجنة عملها من خلال استقبال المواهب الجديدة في الأيام المقبلة وفقا لما سيتم الإعلان عنه.

برنامج انت المعلق من إعداد كل من محمد مصطفى، وهشام رجب ويوسف حجي ومن إخراج حسين قمبر وعبدالرزاق العطار.