اعلن نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة حسام الصالح موافقة الفتوى والتشريع ووزارة المالية على مشروع لائحة تأجير واستثمار ستاد جابر الأحمد والعديد من مرافق هيئة الرياضة.

واوضح الصالح ان الهيئة ستتمكن من خلال هذه اللائحة من توفير مختلف المرافق التي تتبعها للجمهور والشركات وجمعيات النفع العام وغيرها نظير مبالغ مالية موحدة، مشيرا الى أن قطاع التخطيط والتطوير بالهيئة حرص على وضع لائحة طموحة للاستثمار في ستاد جابر الأحمد الدولي تتناغم ومستوى هذا الصرح العملاق والمميز على المستوى الإقليمي والقاري والدولي بما يعكس الوجه الحضاري لمنظومة المنشآت الرياضية الحديثة في البلاد والاستغلال الأمثل لهذه المنشأة الحيوية.

واوضح الصالح ان اللائحة تتضمن كيفية تأجير ملاعب ومرافق الستاد لفترات قصيره لإقامة المباريات والفعاليات ويشمل أيضا تأجير المنصات والكبائن الخاصة والصالات ومحلات بيع الملابس الرياضية وتأجير المطابخ والمطاعم اثناء الفعاليات والتي توجد ضمن مرافقه بأسعار محدده ستؤول جميعها الى ايرادات الدولة.

وثمن الصالح دعم وجهود وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ومدير عام هيئة الرياضة الشيخ احمد المنصور لترجمة كافة مشاريع الاستثمار في كافة المؤسسات الرياضية والتي من شأنها الانتقال الى آفاق جديدة في تمكين هذه المؤسسات من اداء دورها ورسالتها على الوجه الاكمل، كما قدم الشكر لإدارة الفتوى والتشريع ولوزارة المالية وكافة مؤسسات الدولة على ما تقدمه من دعم لإنجاح تجربة الاستثمار في المؤسسات الرياضية.