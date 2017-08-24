يواصل طرفا مباراة كأس السوبر البحريني فريقا المالكية والمنامة التحضيرات النهائية تمهيدا للمواجهة التي ستجمعهما يوم غد.

وأكد مساعد مدرب فريق المالكية سيد حسن عيسى الجاهزية التامة لفريقه، مشيرا إلى أن التحضير بدأ منذ نهاية الموسم الماضي.

وأعرب عن تفاؤله الكبير بتحقيق اللقب وإفراح جماهير المالكية بكأس السوبر.

من جهته، قال أمين السر في نادي المالكية حسن حسان إن الإعداد لمباراة السوبر اعتيادي.

وأوضح ان مباراة السوبر تعتبر افتتاحية، مشيرا إلى أن المنافسة الشريفة ستكون حاضرة، متمنيا ان يخرج فريقه بالمستوى المأمول.

من جانبه، أكد مساعد مدرب فريق المنامة علي صنقور أن فريقه بدأ الإعداد منتصف الشهر الماضي استعدادا للموسم الجديد.

وأشار إلى أن المنامة خاض عددا من الوديات في برنامجه للسوبر وبقية الموسم.

وأكد السعي لتقديم مستوى مميز في مباراة السوبر بما يليق باسم نادي المنامة.

إلى ذلك، أكد لاعب المنامة محمود عبدالرحمن «رينغو» أن المباريات الودية التي خاضها الفريق جاءت بهدف التعرف على الجاهزية.

وأشار إلى أن اللاعبين سيحرصون على الظهور بأفضل صورة لإفراح الجماهير التي لا تحتاج لدعوة للحضور ومؤازرة الفريق.

بدوره، قال اللاعب علي حبيب إن المباريات الودية التي خاضها الفريق في برنامج الإعداد كانت جيدة.

وأشار إلى أن الفريق مكتمل الصفوف وعاقد العزم على تحقيق ثاني بطولة بعد إحراز كأس الملك في الموسم الماضي.