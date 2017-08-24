وجه نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة سعد الحوطي الشكر لكل من عمل معه في اتحاد الكرة وكل منحه الثقة طوال الفترة الماضية في كلمة قال فيها أتقدم بالشكر إلى وزير الاعلام وزير الشباب السابق اخوي الشيخ سلمان الحمود والشيخ احمد المنصور مدير الهيئة العامة للرياضة ووزير االتجارة ووزير الشباب الحالي الاخ خالد الروضان والاخ سليمان العدساني وكذلك تشرفت في العمل مع الاخ والزميل في الملاعب د .حمود فليطح نائب المدير لشؤون الرياضة والاخ جاسم الهويدي نائب المدير للمالية ولكل من تعاملت معهم في الهيئة فلهم جزيل الشكر والتقدير .



كما اتقدم لزملائي الذين عملت معاهم في اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم ...



رئيس اللجنة الاخ العزيز فواز الحساوي وبقية الاعضاء اللذين كانوا معنا منذ البداية ومن انظم الينا بعد فترة وكانوا جميعاً متفانين في عملهم الوطني وطابع الاخلاص هو همهم لتسير شؤون اللعبة والمسابقات وادارتها فلكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام ..



وبالرغم من بعض الاختلافات في الرأي والتقدير في بعض القرارات الا ان قمة احترام الرأي للاغلبية كان هو سيد الموقف ..



والحمدلله اننا قدرنا ان نتجاوز كثير من العقبات والعراقيل التي حاول البعض وهم قلة من خلق المشاكل للجنة والإسائة لاعضائها ..



شكراً جزيلاً للجميع ولا انسي ان اتقدم لكل من عمل معنا من اعضاء في لجان الاتحاد ومن تطوع وتحمل ايضاً نقداًوتجريحاً لاشخاصهم ... وكذلك الموظفين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم فلهم جزيل الشكر والتقدير على حسن التعاون والتعامل الراقي في اداء ادوارهم وعملهم والالتزام في مسؤولياتهم .



واتمني التوفيق للاخوان الجدد والنجاح في تحمل ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم" .