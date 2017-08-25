قررت اللجنة الانتقالية المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة تمديد فترة التسجيل الأولى للموسم الرياضي 2017/2018 حتى 13 شهرا سبتمبر المقبل بدلا من 6 منه، وذلك نظرا لدخول اغلب الأندية معسكرات خارجية بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك.



وتم تخصيص الفترة من 14 إلى 21 سبتمبر للاعبين الذين لم تتم إعادة قيدهم والذين تم شطبهم من سجلات الأندية.



كما حدد الاتحاد الفترة من 27 حتى 30 الجاري موعدا لتسلم طلبات استخراج البطاقات الخاصة بلقاء السوبر المقرر لها السابع من شهر سبتمبر المقبل، بواقع بطاقتين على الأكثر لكل جهة إعلامية (محرر ومصور).