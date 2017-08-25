بقلم: سعد محمد الحوطي

سعدت كثيرا بشرف العمل في اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة وادارة المسابقات والعمل لخدمة بلدي الغالي الكويت فهو اسمى وأغلى وأشرف مسؤولية يتمناها أي مواطن.

واحمد ربي كثيرا على أنني حظيت بهذا الواجب الوطني واشكر ثقة وزير الاعلام والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، ومدير عام هيئة الرياضة الشيخ احمد المنصور ووزير التجارة ووزير الشباب الحالي خالد الروضان وسليمان العدساني عضو مجلس ادارة هيئة الرياضة في السابق وكذلك تشرفت بالعمل مع الزملاء في الملاعب د.حمود فليطح ود. جاسم الهويدي نواب المدير العام، ولكل من تعاملت معهم في هيئة الرياضة فلهم جزيل الشكر والتقدير.

وكذلك اود ان اتقدم لزملائي الذين عملت معهم في اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم واشكر رئيس اللجنة فواز الحساوي على حسن ادارته وتعاونه مع الجميع، وبقية الاعضاء في اللجنة الذين كانوا معانا منذ البداية ومن انضموا الينا بعد فترة وكانوا متفانين في عملهم الوطني وطابع الاخلاص هو همهم لتسيير شؤون اللعبة والمسابقات وادارتها فلكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام وبالرغم من بعض الاختلافات في الرأي والتقدير في بعض القرارات الا ان قمة احترام الرأي للاغلبية كان هو سيد الموقف.

ونحمد الله اننا استطعنا ان نتجاوز الكثير من العقبات والعراقيل التي حاول البعض وهم قلة ممن يخلقون المشاكل للجنة والاساءة لاعضائها.

شكرا جزيلا للجميع.

ولا انسي بهذه المناسبة ان اتقدم لكل من عمل معنا من اعضاء في لجان الاتحاد ومن تطوع وتحمل ايضا نقدا وتجريحا لاشخاصهم.

وايضا لن انسى الموظفين والعاملين في الاتحاد فلهم خالص الشكر والتقديرعلى حسن التعامل والتعاون الراقي في اداء واجبهم وعملهم والتزامهم في مسؤولياتهم.

وايضا بهذه المناسبة أتمني للاعضاء الجدد التوفيق والنجاح في تحمل ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم.