عبدالعزيز جاسم

تغادر في الـ7 من مساء اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك إلى مدينة 6 اكتوبر في مصر، وذلك لإقامة معسكر خارجي استعدادا للموسم المقبل يمتد حتى 8 سبتمبر المقبل، حيث يترأس الوفد أمين سر النادي ورئيس جهاز الكرة أحمد الجاركي بالإضافة إلى الجهازين الإداري والفني و24 لاعبا.

وقال مدير الفريق عبدالعزيز الفيلكاوي: إن الجهاز الإداري اتفق على إقامة 3 مباريات ودية في مصر، وذلك لتهيئة اللاعبين بصورة مميزة قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى 16 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا سيقوم خلال تلك الوديات بتجربة مهاجمين محترفين أحدهما من بوركينا فاسو والآخر من تونس على أن يتم اختيار أحدهما.

وبين الفيلكاوي أن اليرموك سبق أن تعاقد مع 3 محترفين وهم البرازيلي والاسي كوستا والإيراني يوسف ولي والتونسي وسام الإدريسي، مبينا أن إدارة الفريق نجحت في التوقيع مع لاعبي العربي السابقين حسين الغريب، وكذلك علي عبدالله.