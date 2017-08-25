أحمد السلامي

أشاد مساعد مدرب فريق تحت 15 سنة بنادي السالمية مساعد السلمي بفوز فريقه على نظيره تشيارجيك التركي بهدف نظيف سجله علي كمال في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي جاءت ضمن برنامج المعسكر التدريبي المقام حاليا هناك استعدادا لمنافسات الموسم الجديد. وقال: الفريق منذ بداية وصوله إلى معسكره في تركيا وهو يبلي بلاء حسنا، حيث نعمل في الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني جراح عبداللطيف إلى تهيئة كل الظروف الصحية المناسبة لصقل وتطوير مهارات لاعبي الفريق لضمان وصولهم إلى أفضل مستوى فني مما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع العام للفريق وتمكينه من المنافسة على بطولات الموسم الجديد.

وأضاف: الفريق يضم عناصر شابة متمكنة وهناك خامات تحتاج إلى العمل المتواصل لصقلها وتشكيلها بالصورة الفنية المطلوبة لضمان نجاحها وتحقيقها المستوى المتوقع لها، وهذا الأمر يتم وفق برنامج تدريبي متكامل تم وضعه لإنجاح خطة الموسم الجديد والتي تقوم على أسس علمية وعملية متكاملة. ولفت السلمي إلى أن الفريق يواصل تدريباته خلال معسكره التركي على فترتين، ويتم خوض المباريات التجريبية بهدف التعرف على مستويات اللاعبين والتثبت من قدراتهم ومعرفة مواقع القوة ومكامن الضعف لمعالجتها ورسم الخطط المناسبة التي سنقوم بتطبيقها خلال منافسات الموسم الجديد حيث سيتم اعتماد الخطط حسب الفرق التي تواجهنا وبإمكانات لاعبينا الذين نعتقد أنهم قادرون على تحقيق إنجاز يرقى إلى مستوى التطلعات.