مبارك الخالدي

تناول نائب رئيس جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة النادي العربي خليل البلام والمدرب محمد إبراهيم البحث في ملف اللاعبين المحترفين بشكل منفرد وذلك في مقر إقامة الفريق بمعسكره بالقاهرة.

وعلمت «الأنباء» ان البلام وإبراهيم رفضا دخول أي من أعضاء الجهازين الفني والإداري الاجتماعات الخاصة التي جمعتهما اليومين الماضيين إذ عكفا على التواصل مع رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس جهاز الكرة جمال الكاظمي لمناقشة السير الذاتية لعدد من اللاعبين المحترفين المعروضين على الجهازين الفني والإداري تمهيدا لاختيار الأصلح لتمثيل صفوف الأخضر الموسم المقبل.

كما علمت «الأنباء» ان المدرب إبراهيم حدد بالفعل المراكز التي يحتاجها بعد ان وضع يده على الفريق عن قرب خلال المعسكر الحالي بالقاهرة لكنه لم يكشف عن رغبته بشكل واضح وعلني حرصا على استقرار البرنامج الإعدادي للفريق وتحفيزا للاعبين لإثبات جدارتهم في كل الخطوط.

ومن المتوقع ان يشهد الأسبوع المقبل الإعلان عن الصفقات العرباوية القادمة بعد الانتهاء من الاختيارات.

الجدير بالذكر، ان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سمح مؤخرا للنادي في إجراء تعاقدات عبر كتاب رسمي موجه لإدارة النادي، كما صادقت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على قرار الفيفا الأمر الذي حفز مجموعة من وكلاء اللاعبين والمتعهدين بتقديم عروضهم لإدارة الفريق.