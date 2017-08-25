يعقوب العوضي

رحب المدير الفني لأكاديمية برازوكا علي عبدالرضا بالفرق والوفود المشاركة في بطولة براعم الخليج الثالثة التي انطلقت امس تحــت رعايـة الشيـــخ د. طلال الفهد على ملاعب متنزه الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت وبمشاركة 7 فرق خليجية، مؤكدا أن أهداف البطولة تتجاوز المنافسة على تحقيق اللقب حيث ان الهدف الأسمى يتمحور حول تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق الرياضية وغرسها في اللاعبين الصغار، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أكاديمية برازوكا مساء امس الأول على هامش استضافتها للبطولة.



وأضـــاف: تتطــور البطولة من عام إلى آخر ففي البداية كانت المشاركة جيدة ولكن اليوم بدأت البطولة في الانتشار بصورة كبيرة في الخليج خصوصا أن التركيز ينصب حول اكتشاف المواهب واكتساب اللاعبين الصغار للخبرة ضمن اطر المنافسة الشريفة ويتم ذلك دون الضغط النفسي على اللاعبين او مطالبتهم بتحقيق الفوز على الدوام ونحرص على استمتاع اللاعبين في المنافسة وتحقيق اهدافنا.



الشريم: البطولة قوية من جانبه، أكد رئيس اكاديمية الملكي القطرية إبراهيم الشريمان أن البطولة ستشهد تنافسا قويا شريفا بين الفرق، وقال: اقمنا استعدادات تتناسب وحجم البطولة ونتطلع بدورنا الى تحقيق نتائج إيجابية والظهور بصورة مشرفة كما أثنى على الدور الكبير للجنة التنظيمية، مشيدا بالحفاوة الترحيبية من قبل أعضاء اللجنة التنظيمية ممثلة بمدير عام أكاديمية برازوكا محمد الياسين والمديد الفني علي عبدالرضا والحكم الدولي عبدالهادي العنزي.

مباريات اليوم

تقام اليوم ٦ مباريات، حيث يلتقي كل من الفتح مع الفراعنة وكاظمة مع الفتح واكاديمية تشامبيونز مع الفتح، ومن ثم يلتقي كل من اكاديمية تشامبيونز مع كاظمة واكاديميتي تشامبيونز مع الفراعنة ثم يلتقي كاظمة مع أكاديمية الفراعنة.