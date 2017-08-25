يتوجه ممثلو الكويت ونادي باسل الصباح للسيارات والدراجات النارية إلى لبنان للمشاركة في الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2017 بمشاركة واسعة مع نخبة المتسابقين في المنطقة.

وتنطلق مراسم الافتتاح الرسمية للبطولة اليوم من منطقة المتين اللبنانية بمشاركة 33 متسابقا من أبرزهم المتسابق الكويتي مشاري الظفيري متصدر القروب (أن) في البطولة حتى الآن.

وأكد الظفيري لـ «كونا» قبيل مغادرته البلاد ثقته بتحقيق نتيجة ايجابية في هذا الرالي وتقديم المستوى الذي يثبت قدراته وأحقيته بتصدر الفئة وسط مشاركة نخبة من أفضل المتسابقين في المنطقة وفي مقدمتهم اللبناني عبدو فغالي وزميله روجيه فغالي والقطري ناصر العطية.

وذكر أن المسافة الإجمالية للسباق تبلغ 658 كيلومترا وتبلغ مساحة المرحلة الواحدة 203 كيلومترات بإجمالي 10 مراحل، مبينا أن الطبيعة الجبلية لرالي لبنان تجعله من أصعب الراليات وأقواها والذي يحتاج إلى تركيز واستعداد كبيرين.

وأعرب عن سعادته بتمثيل الكويت في أقوى بطولات الرالي بالمنطقة، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تشريف الكويت في هذا المحفل الرياضي الكبير وسيسعى إلى تحقيق أفضل النتائج والمراكز ورفع علم البلاد عاليا.

وتقدم بالشكر لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خالد الروضان والمدير العام للهيئة الشيخ أحمد المنصور ونائبه د.حمود فليطح ولرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي باسل السالم الصباح على كل ما قدموه له من دعم مادي أو معنوي لضمان مشاركته في البطولة.

يذكر أن الوفد الكويتي سيترأسه مدير لعبة الراليات في النادي مشاري السبتي وعضوية بطل الراليات مشاري الظفيري ومساعده سالم الظفيري.