أحمد السلامي

فقدت الأسرة الرياضية علما من أعلامها برحيل الإداري المخضرم جهاد الغربللي بعد صراع مرير مع المرض، إذ توفاه الله في لندن حيث كان يتواجد هناك لتلقي العلاج؟

بدأ الراحل جهاد الغربللي مشواره الرياضي مع نادي كاظمة في سبعينيات القرن الماضي، حيث تولى مهام أمانة السر لعدة سنوات ثم أخذ استراحة محارب ظل خلالها متواجدا في أروقة النادي وداعما لمختلف فرقه إلى أن عاد مجددا للعمل الإداري من خلال عضويته لمجلس الإدارة في العام 2004 واستمر حتى 2012 عندما فضل أن يترك المجال أمام الشباب لأخذ فرصتهم بعد أن قام بالدور المطلوب منه في تلك الفترة وذلك حسب ما رآه من اجتهادات شخصية.

وتدرج خلال تلك الفترة في العمل الإداري حيث شغل منصب أمين الصندوق خلفا للعضو المستقيل مشعل الحمد وتولى مهام إدارة جهاز كرة القدم وجهاز كرة السلة وظل داعما للفريقين عبر المشاركة في اللجان الإدارية الخاصة في المحترفين وتقييم أداء المدربين والإداريين.



وحتى بعد تركه العمل الإداري بصفته عضوا في مجلس الإدارة تمت الاستعانة به في لجنة صياغة الأنظمة الأساسية في نادي كاظمة وتحديدا بعد إقرار قانون 26/2012 حيث شارك بصياغة عدد من الأنظمة الأساسية وقدم العديد من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى التطوير.

وتمت الاستعانة بالراحل من قبل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في وقت سابق لصياغة النظام الأساسي لرابطة الأندية الكويتية المحترفة وذلك لضمان تلبية شروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهدف تمكين الفرق المحلية من المشاركة في دوري أبطال آسيا وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي.

وكان للفقيد دور مهم في الآراء القانونية الخاصة في القوانين الرياضية وله إسهامات كبيرة ومتعددة في معالجة المشاكل الرياضية الخارجية حيث سعى بشكل واضح في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر عبر اقتراح الحلول وتقديم الاستشارات والرؤى التي ساهمت في مناسبات سابقة في رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي خارجيا.

وعرف الراحل جهاد الغربللي بدماثة الأخلاق وحسن الاستقبال إذ كان محبوبا ولديه قبول كبير لدى عموم منتسبي الوسط الرياضي، إذ ظل يرتبط بعلاقات وطيدة مع الجميع وهو الأمر الذي جعله محل ثقة واعتزاز إذ كان على بعد مسافة واحدة من الجميع.

جهاد الغربللي، الذي رحل عنا بجسده ستبقى ذكرياته خالدة في ذاكرة الرياضيين وسيخلده التاريخ..

رحم الله بوفيصل الرياضي المخضرم والإداري المحنك.

الروضان: الفقيد الغربللي كانت له بصمة واضحةفي الرياضة الكويتية

نعى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة خالد الروضان عضو مجلس ادارة نادي كاظمة الأسبق جهاد الغربللي الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض في لندن.

وقال الروضان في تصريح صحافي ان الفقيد الغربللي كانت له بصمة واضحة في الرياضة الكويتية اذ يعد من الكفاءات الادارية المميزة التي قدمت العديد من الاسهامات في تطوير الحركة الرياضية داعيا المولى عز وجل ان يرحم الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.