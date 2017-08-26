حفل الافتتاح شهد عدة عروض



يعقوب العوضي

تختتم اليوم منافسات بطولة براعم الخليج على ملاعب منتزه الأحمدي التابعة لشركة نفط الكويت والتى ترعى البطولة بمشاركة 7 فرق واستضافة أكاديمية كويت برازوكا.



وتأهل الى المربع الذهبي الفتح السعودي كأول المجموعة الأولى واكاديمية تشامبيونز كثاني المجموعة وينتظران المتأهلين من المجموعة الثانية والتي انطلقت منافساتها في ساعة متأخرة من مساء امس.



وعلى الصعيد نفسه، جاء حفل افتتاح البطولة بوجود جميع الفرق المشاركة وتخلل الحفل كلمات الترحيب والحفاوة من مدير الأكاديمية محمد الياسين وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة وعرض مصغر للفرق المشاركة.



وافتتحت فعاليات المجموعة الأولى بلقاء الفتح السعودي مع أكاديمية الفراعنة وتمكن الفتح من حسم النتيجة لصالحه بـ 4 أهداف لهدف، بينما فاز نادي كاظمة على أكاديمية تشامبيونز بالنتيجة ذاتها، وتواجه أيضا نادي الفتح مع كاظمة وفاز الفتح بنتيجة 3-0، وفازت أكاديمية تشامبيونز على الفراعنة بنتيجة هدفين دون رد.



وفي ختام منافسات اليوم الأول تعادل الفتح مع تشامبيونز بهدف لكل منهما، فيما فازت أكاديمية الفراعنة على نادي كاظمة بهدفين للاشيء.



جدير بالذكر ان منافسات المربع الذهبي تقام بنظام خروج المغلوب وبطريقة المقص، حيث يلتقي اول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية فيما يلتقي اول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.



ويلتقي الفائزين في المباراة الختامية والتي سيليها التتويج وحفل الختام في الساعة السادسة مساء اليوم.