أحمد السلامي

تقدم عضو اللجنة المعينة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم حسين الخضري بالشكر إلى كل من عمل معه في اللجنة، وذلك مع انتهاء الفترة القانونية بنهاية يوم أمس وفي مقدمتهم الرئيس فواز الحساوي وبقية الأعضاء قائلا: شكرا لكل من تشرفت في العمل معهم وزاملتهم خلال الفترة السابقة والتي كنا نعمل بها بكل جد واجتهاد من أجل إنجاح العمل الذي تم تكليفنا به واجتهدنا في سبيل تحقيق ما كان الجميع يطمح إليه، وفي مقدمتهم فواز الحساوي وبقية الزملاء الأعضاء الذين عملنا بروح الفريق الواحد، حيث كنا نتفق ونختلف في الأراء إلا ان أواصر الأخوة تظل سائدة فالاختلاف يكون في الرأي ولا يكون خلافا شخصيا.

وقال: في الوقت الذي أشكر فيه من ساندني وجب علي أن أشكر كل من انتقدني، وسواء أصبت او أخطأت فهي كلها بالنهاية اجتهادات نهدف من خلالها إلى خدمة الكرة الكويتية التي تشرفت في العمل من أجلها في اللجنة المعينة التي حظيت بثقة القيادة السياسية في البلاد وفي مقدمتهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأضاف: كما لا يفوتني أن أشكر زملائي أعضاء وموظفي لجنة الصالات والشاطئية على كل ما قدموه خلال الفترة الماضية من عمل دؤوب مبني وحققنا معه نجاح كبير في موسم استثنائي اجتهدنا فيه لإنجاحه بالتعاون مع بقية الفرق المشاركة في بطولات الموسم.

وختم الخضري قائلا: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»، والشكر في الختام إلى الجمهور الرياضي الذي ساهم بشكل كبير في إنجاح موسمنا، حيث اننا لمسنا مدى محبة ووفاء الجماهير لفرقها وحرصهم على حضور المباريات والتشجيع بحماس وتفاؤل، وهو ما أضاف لمسة من لمسات النجاح المهمة التي نعتبرها سببا رئيسا في نجاح موسمنا.

الجدير ذكره أنه خلال فترة عمل حسين الخضري برئاسة لجنتي الصالات والشاطئية حدثت طفرة حقيقية في اللعبة من حيث الاهتمام والرعاية والمكافآت المالية والتي جاءت مختلفة عن المواسم السابقة مما أنعش اللعبة التي حظيت بحضور جماهيري، إضافة إلى النقل التلفزيوني الذي تم في لعبة الصالات لأول مرة منذ إشهار اللعبة ومساعيه التي تكللت باعتماد الهيئة العامة للرياضة اللعبتين ضمن الألعاب المعتمدة في الاحتراف الجزئي.