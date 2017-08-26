خان يحتاج عملية لتنظيف الغضروف



يعقوب العوضي

كشفت التقارير الطبية لحارس مرمى فريق اليد الأول في النادي العربي مهدي خان عن حاجته لإجراء عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة على ان يخضع بعد العملية للعلاج الطبيعي التأهيلي حرصا على الشفاء التام وعدم معاودة الإصابة له مرة أخرى.



وفي السياق ذاته، أكد مدير اللعبة رائد الزعابي وجود مفاوضات مع عدة لاعبين لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل وحسب حاجة الجهاز الفني بقيادة المدرب بورت ماجيك.



كما أشار الزعابي إلى ان الأخضر سيخوض في معسكره التدريبي عدة مباريات ودية منها مباراتين إلى 3 في كرواتيا مقر المعسكر وأخرى في سلوفينيا، وذلك لتقارب الدولتين وتجاورهما.



وتحدث الزعابي عن ضرورة التزام اللاعبين في التدريبات اليومية وتوجيهات الجهازين الإداري والفني للوصول الى مرحلة جيدة من الإعداد قبيل السفر الى المعسكر التدريبي الخارجي في ٩ سبتمبر المقبل.



ووجه شكره وثناءه للهيئة العامة للرياضة لتسهيلها إقامة لمعسكر التدريبي وحرصها على دعم فرق اليد في مختلف الأندية من خلال توفير المعسكرات التدريبية زيادة فرق الدوري الممتاز.



وتطرق رائد في حديثه الى نظام الدوري العام لكرة اليد إذ ناشد اتحاد اللعبة ضرورة زيادة عدد الفرق المتأهلة الى الدوري الممتاز من خمس فرق الى 6 او 7 بغرض رفع المستوى الفني العام وزيادة التنافس لحجز المقاعد.



وقال: من المفترض ان يتوازن عدد الفرق المشاركة في ممتاز اليد مع فرق دوري الدرجة الأولى بغية رفع فرص المنافسة بينهم.



وأضاف ان زيادة عدد فرق الدوري الممتاز ستعود بفائدة كبيرة على اللاعبين والفرق.



وأخيرا تمنى الزعابي زوال غمة الإيقاف الرياضي عن الكويت وتطور الألعاب الجماعية والفردية والعودة للمنافسة حرصا على سمعة البلد رياضيا وعلى اللاعبين والفرق والمنتخبات.