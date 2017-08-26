عبدالعزيز جاسم

تغلب القادسية على الخريطيات القطري ٣-١ في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس في معسكر الفريقين في تركيا ضمن استعدادات «الأصفر» لمواجهة الكويت ٧ سبتمبر المقبل في الكأس السوبر، وسجل الثلاثية بدر المطوع وأحمد الزنكي والبرازيلي تياغو بيريرا، بينما سجل للخريطيات عبدالله حسين.



ومنح المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش اللاعبين راحة من تدريبات الأمس على أن تستأنف اليوم، حيث من المتوقع أن يختتم الأصفر معسكره بمواجهة ودية رابعة أمام الطائي السعودي الاثنين المقبل قبل عودته الثلاثاء، علما بأن القادسية سبق وان تعادل مع الجامعة الافريقية سلبا، ثم خسر من العروبة السعودي ١-٢.