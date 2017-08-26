عبدالعزيز جاسم

تمكن كاظمة من الفوز على فريق ينيكامي القبرصي بهدف دون رد سجله عبدالله الشرهان (٤٣)، في أولى مباريات «البرتقالي» الودية في معسكره التركي، وسيلتقي الفريق غدا مع نادي الشباب الذي يعسكر أيضا في إسطنبول.

وحرص المدرب البرتغالي توني أوليفيرا على إشراك جميع اللاعبين الجاهزين والذين لا يعانون من إصابات أو شد عضلي، حيث أشرك في الشوط الأول: فواز الدوسري، بدر ذكرالله، خالد العبيد، أليكس ليما - ناصر الوهيب، عبدالله الشرهان، مشاري العبيدان (بدر العنزي)، حمد الحربي، عمر الحبيتر، مشاري العازمي وبندر بورسلي وفي الشوط الثاني قام بإدخال باقي اللاعبين وهم: حسين كنكوني، أحمد عتيق، سلطان صلبوخ، ناصر الفرج، البرازيلي فيليب الفيس ويوسف ناصر.

إلى ذلك، واصل الفريق تدريباته عصر أمس والتي كانت عبارة عن بعض الجمل التكتيكية بعيدا عن الأمور اللياقية خوفا من إرهاق اللاعبين.