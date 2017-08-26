أحمد السلامي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان اليوم نظيره عجمان الإماراتي في النمسا، وذلك في إطار المباريات التجريبية التي يخوضها خلال معسكره المقام حاليا في سلوفينيا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وجاءت هذه المباراة بعد التنسيق ما بين إدارتي الفريقين، حيث اتفقتا على إقامة مباراة تجريبية لتمكين مدربي الفريقين من اختبار قدرات لاعبيهما وتقييم مستوياتهم الفنية والبدنية ومعالجة الأخطاء الموجودة وتطبيق الخطط المرصودة إضافة إلى اكتساب اللاعبين المزيد من الخبرات.

وتعمل إدارة نادي برقان برئاسة هملان الهملان على تطوير مستوى فريق الكرة عبر الاهتمام بالفريق وتوفير شتى احتياجاته من معسكرات خارجية والتعاقد مع مدربين متخصصين ذوي خبرات طويلة وتدعيم خطوط الفريق بعدد من اللاعبين المحليين والمحترفين لضمان تمكين الفريق من المنافسة محليا.

الجدير ذكره أن إدارة فريق برقان اتفقت على إقامة مباراة تجريبية مع فريق قطر القطري المتواجد حاليا في سلوفينيا يوم الاثنين المقبل، وذلك في ثاني اللقاءات التجريبية التي تساهم بشكل كبير في تطبيق خطة المعسكر القائمة على أساس التطوير.