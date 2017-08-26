البلام وأسد يطمئنان على حالة كيتا الصحية



مبارك الخالدي

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي برنامجه الاعدادي في معسكره التدريبي المقام حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة في اطار تحضيراته لبداية الموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب محمد ابراهيم للوصول الى اعلى المعدلات الفنية والبدنية للاعبيه قبل انطلاقة الموسم.

ويواصل الجهاز الاداري للفريق بقيادة رئيس الوفد خليل البلام مساعيه لتنظيم لقاء تجريبي رابع للفريق في القاهرة وذلك بعد ان خاض العربي 3 لقاءات كان آخرها امام فريق مصر المقاصة وصيف الدوري الممتاز المصري وانتهى بفوز الاخير 4-0 في تجربة قوية للفريق الاخضر الذي واصل مدربه الدفع بكافة عناصره على مدار شوطي المباراة في خطوة لإتاحة الفرصة امام الجميع لإثبات الذات ومن ثم تحديد احتياجات الجهاز الفني خلال فترة الانتقالات الحالية لإبرام تعاقدات جديدة.



وكان الاخضر قد خاض لقاءين قبل مواجهة المقاصة فاز في الاولى على جينيس 3-1 قبل ان يتعادل مع وادي دجلة 1-1، ومن ثم تلقى خسارته الاولى امام المقاصة.



وعلى الرغم من الخسارة الا ان الجهاز الفني للفريق اكد على الفائدة الكبرى التي تحصل عليها من المواجهة امام فريق مميز ومكتمل الصفوف والجاهزية هو مصر المقاصة المقرر مشاركته بدوري ابطال افريقيا الموسم المقبل بعد حصوله على المركز الثاني بالدوري هناك.

وأشار المدرب ابراهيم الى الفائدة الفنية التي تحققت على الرغم من الخسارة، لافتا الى انه يتطلع الى الفوائد الفنية دون النظر الى النتائج في هذه المرحلة.



ومثل العربي في الشوط الاول من المباراة كل من حارس المرمى سلمان عبدالغفور وجمعة العنزي وأحمد ابراهيم ومحمد فريح وعيسى وليد وطلال نايف وعلي مقصيد وعبدالمحسن التركماني وبدر طارق وعلي احمد خلف وحمد العنزي وانتهى الشوط الأول بتقدم المقاصة 2-0.

وفي الشوط الثاني اجرى المدرب إبراهيم تغييرات شملت معظم اللاعبين وذلك في محاولة لتعزيز الصفوف الا ان المقاصة اضاف هدفين اخرين خلال الشوط لينتهي بذلك اللقاء بفوز الأخير برباعية.

البلام وأسد يطمئنان على كيتا

من جانب آخر، قام البلام ومسؤول العلاقات العامة للفريق نادر اسد بزيارة محترف «الأخضر» العاجي ابراهيما كيتا بالمستشفى للاطمئنان عليه حيث يرقد كيتا في احد المستشفيات المصرية بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها اللاعب في وقت سابق وعاودته مجددا.