مبارك الخالدي

اشاد مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت الاردني عبدالله بوزمع بالفوائد الفنية التي حققها الفريق في معسكره الذي اقيم في تركيا.

وقال بوزمع: اننا كجهاز فني راضون تماما عن الفوائد الفنية والبدنية التي تحققت خلال فترة المعسكر.

واضاف: وصلنا الى تركيا بغية الحصول على مرحلة معينة من الاعداد ونجحنا في ذلك، اذ تميزت تحضيراتنا بالجدية والالتزام من كل اللاعبين وبفضل التعاون من الجميع نجحنا في بلوغ درجة مناسبة من الجاهزية الفنية والفنية تقارب الـ 75% من المعدلات التي كنا نطمح لها وهي مناسبة تماما لدخول منافسات الموسم المقبل.

وقال بوزمع: هدفنا الآن هو الفوز في مباراة الكأس السوبر والتي نعتبرها مفتاح البطولات المقبلة.

واشار الى ان الجهاز الفني حقق المطلوب من خلال المباريات التجريبية التي لعبها حتى الآن.

من جهته، اعتبر نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة ان المعسكر نجح في تحقيق المطلوب.

واضاف: نتحدث بكل امانة بأن المعسكر حقق فوائده المرجوة لتوافر عوامل النجاح والجودة للفندق والملاعب، الامر الذي انعكس على اللاعبين وعطائهم في التدريبات او في المباريات الودية.

وقال: لعبنا مباراتين ونأمل ان نخوض الثالثة قبل العودة الى الكويت ليكون مجموع المباريات التي لعبها الفريق خلال فترة الاعداد 4 مباريات بعد احتساب لقاء السالمية في المرحلة الاولى التي انطلقت في البلاد.

واضاف: لدينا مباراة اخيرة مع الصليبخات الاربعاء المقبل وهي الأخيرة قبل السوبر، وتبقى النتائج في علم الغيب، اذ اننا اجتهدنا وعمل اللاعبين بجد واخلاص خلال فترة الاعداد.

الجدير بالذكر ان الجهازان الفني والاداري قررا منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة بعد العودة من تركيا اليوم قبل العودة الى التدريبات بعد غد الاثنين.