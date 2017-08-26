يشارك المتسابقان مسير المطيري وفهد الجدعي من نادي باسل الصباح لرياضة السيارات والدراجات النارية في الجولة الخامسة من بطولة العالم لرياضة الـ «دريفت» للسيارات التي ستنطلق غدا في اسكتلندا.

وأعرب رئيس الوفد المشارك عضو مجلس ادارة النادي أحمد القلاف لـ «كونا» قبيل مغادرة الوفد امس عن ثقته بقدرات المطيري والجدعي على تقديم أفضل المستويات في هذا المجال العالمي الكبير وعكس الصورة الحقيقية لما وصلت إليه رياضة المحركات في البلاد.

وأوضح القلاف ان البطولة تشهد مشاركة أفضل متسابقي رياضة الـ «دريفت» في العالم أصحاب الخبرة الكبيرة والمستوى الفني العالي، مؤكدا ثقته بقدرة متسابقي النادي على تشريف سمعة الكويت وتقديم أفضل المستويات.

وذكر ان مراسم الافتتاح الرسمية ستنطلق مساء اليوم بمشاركة نخبة المتسابقين من انحاء العالم على ان ينطلق السباق الفعلي في اليوم التالي.

وأعرب عن شكره لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة خالد الروضان ومديرها العام الشيخ احمد المنصور ونائبه د.حمود فليطح ورئيس واعضاء مجلس ادارة نادي باسل السالم الصباح ومديره العام سيف المطيري الذي يغادر مع الوفد دعما للاعبين «على كل ما قدموه من مساعدة وتعاون كان لهما أكبر الأثر في مشاركة الكويت في هذه البطولة العالمية المهمة لرياضة السيارات».