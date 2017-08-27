أحمد السلامي

أكد أمين السر المساعد بنادي السالمية عثمان الدوسري مضيهم قدما في العمل على إقامة الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم والتي يهدفون من خلالها إلى تعديل النظام الأساسي وانتخاب لجنة معينة جديدة لإدارة شؤون الاتحاد. وقال: مجلس إدارة نادي السالمية عندما بادر بتقديم الدعوى التي حصلت على دعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية بات مسؤولا عن أداء المهمة كاملة والعمل على تحقيق الدور المطلوب منا بشكل كامل للعمل على رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الذي أدى إلى حرمان الشباب الكويتي من المشاركات الخارجية بسبب الإيقاف الجائر الذي فرض علينا في ليلة ظلماء. وأضاف: نادي السالمية ماض في عمله ولن يتراجع مهما حدث، فنحن متأكدون من قانونية الدعوى وصحة انعقادها وهو ما يدفعنا إلى الاستمرار في نهجنا ومحاولاتنا الجادة لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي خارجيا.

وحول كتاب اللجنة الأولمبية الدولية الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الإنابة خالد الروضان، علق الدوسري قائلا: هذا الكتاب لا يعنينا بشيء ونحن بصفتنا كأعضاء جمعية عمومية ولنا السلطة العليا على الاتحادات الرياضية فإننا لن نلتفت إلى مثل هذه الكتب التي يسعون من خلالها إلى ترهيبنا وثنينا عن مواقفنا، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية ابتعدت عن دورها الحقيقي في رأب الصدع وباتت متخندقة في خندق المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة وأصبحت مكشوفة للرأي العام الذي لم تعد تنطلي عليه مثل هذه المحاولات الفاشلة لإنقاذ الرياضة الكويتية من الإيقاف الظالم. وختم الدوسري حديثه قائلا: أي محاولات للتأثير علينا أو على أعضاء الجمعية العمومية من قبل المنظمات الدولية سنقابلها بمواجهة حازمة وستكون لنا تحركات لمواجهتها وفق الأطر والقنوات القانونية المعمول بها دوليا وذلك لحفظ حقنا في ممارسة صلاحياتنا المتعارف عليها.