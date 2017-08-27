أبدى عضو مجلس إدارة نادي القادسية ورئيس جهاز الكرة سعود بوحمد ارتياحه وشعوره بالرضا عن معسكر الفريق الكروي الأول في تركيا لما لمسه من روح الإصرار والتحدي التي يتحلى بها اللاعبون ومواظبتهم على التمارين وانتظامهم طيلة أيام المعسكر، مشيدا بعمل جميع الأجهزة القائمة على الفريق على الجهود المبذولة والعمل على إنجاح المعسكر بما يحقق الأهداف المنشودة والمرسومة والمتمثلة في إعداد الفريق على الشكل الأمثل للدخول في غمار منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأضاف بوحمد الذي وصل الى إسطنبول الخميس الماضي أن اللاعب عبدالعزيز المشعان سيعود إلى المعسكر اليوم بعد أن كان قد غادر الى ألمانيا لعلاج التهابات عانى منها في الشبكة العظمية مطمئنا الجميع على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء الوفد.

وأوضح الجهاز الإداري سيعقد اجتماعا لمناقشة العديد من التفاصيل المهمة المتعلقة بالفريق، مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي داليبور ستاركفيتش يسعى الى الوصول الى الجاهزية التامة من خلال البرنامج الدقيق الذي وضعه للفريق الذي تنتظره مباراة مهمة في كاس السوبر في السابع من الشهر المقبل أمام الكويت، مناشدا جماهير الأصفر بمؤازرة اللاعبين والوقوف خلف الفريق نحو تحقيق الآمال والتطلعات لتحقيق أولى بطولات الموسم الكروي.

إلى ذلك استأنف الفريق تدريباته صباح أمس بعد أن كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أول من أمس.