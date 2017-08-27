عبدالعزيز جاسم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة ثانية ودياته اليوم أمام الشباب في معسكر الفريقين المقام حاليا في تركيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، حيث سبق للبرتقالي أن تغلب على وينيكامي القبرصي بهدف دون رد سجله عبدالله الشرهان، ويختتم كاظمة معسكره التدريبي 30 الجاري، ومن المتوقع أن يقيم مباراة ودية ثالثة قبل العودة بيوم ومن ثم يقيم مباراة أو مباراتين وديتين في الكويت من أجل إعطاء الجهاز الفني فرصة كاملة لاختيار التشكيلة الأنسب قبل انطلاق دوري VIVA الممتاز.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي توني اوليفيرا إلى الوصول للجاهزية الكاملة خصوصا في مسألة اللياقة البدنية. وعلى مستوى اللاعبين فإن اللاعب الوحيد الغائب عن التدريبات الجماعية المهاجم عبدالله الظفيري الذي يعاني من تمزق إلا أن إدارة الفريق فضلت وجوده تحت أعين الجهاز الطبي للفريق. إلى ذلك، من المتوقع أن ينضم المدافع البرازيلي جورج فيليبي إلى صفوف البرتقالي في الاسبوع الأول من سبتمبر المقبل.