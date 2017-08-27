عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك عثمان الفيلكاوي إن التدريبات انطلقت عصر أمس على ملعب نادي الإعلاميين في معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة 6 أكتوبر في مصر، على أن تنتقل في اليومين المقبلين إلى ملعب موفنبيك، مشيرا إلى أن التدريبات من اليوم ستكون على فترتين صباحية ومسائية، حيث ستكون الفترة الأولى في صالة الحديد والمختصة بتقوية العضلات والثانية ستكون لياقية وتكتيكية من خلال التقسيمة، لافتا إلى أن إصرار اللاعبين وتركيزهم في التدريبات أمر يبعث على الاطمئنان.

وبين الفيلكاوي أن اليرموك يريد العودة سريعا لدوري الأضواء وأن هذا الأمر لن يتم إلا إذا كان الفريق جاهزا بصورة كبيرة قبل انطلاق الموسم، لأن البداية القوية ستمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة لمواصلة التألق طوال الموسم.