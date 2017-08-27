يعقوب العوضي

تنطلق مساء اليوم استعدادات الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي الشباب استعدادا للمشاركة في البطولة التنشيطية المقررة إقامتها ١٢ أكتوبر المقبل بمشاركة جميع الفرق المحلية، ويسبق الحصة التدريبية الأولى التي يقودها المدرب فريد بن عياشي اجتماع للجهازين الإداري والفني واللاعبين لدراسة أوضاع اللاعبين والوقوف على ظروف اللاعبين غير القادرين على الالتحاق بالفريق بداعي السفر او الظروف الخارجة عن الإرادة.

ويسعى الشباب الى تحسين مستوى الفريق من خلال إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين الموجودين واللاعبين الشباب على وجه التحديد وبغرض اكتشاف المواهب الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في مشوار الدوري وكأس الاتحاد في القريب العاجل. وأكد فريد بن عياشي ان الإدارة تدعم الفريق من جميع النواحي المعنوية والمادية وتسعى الى تحقيق الأهداف المرسومة والمنافسة على مختلف البطولات.

وأضاف نتمنى تطبيق نظام دوري الدمج بدلا من الدرجتين حيث يكفل ذلك زيادة عدد المباريات، ما ينعكس على لاعبي الفرق بالفائدة الممثلة في اكتساب الخبرة الميدانية والاحتكاك بجميع المنافسين من مختلف الأندية.