يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته اليومية ضمن معسكره التدريبي المقام حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة في إطار تحضيراته الأخيرة لانطلاقة الموسم المحلي منتصف الشهر المقبل.

ويسعى المدرب الوطني للفريق محمد ابراهيم للوقوف على ملامح تشكيلة الأخضر خلال الموسم الماضي خاصة من اللاعبين المحليين الذين اعتمد عليهم المدرب خلال المعسكر في ظل غياب المحترفين بمن فيهم العاجي إبراهيما كيتا الذي تعرض لوعكة صحية أبعدته عن تدريبات الفريق طوال الأيام السابقة من المعسكر.

ويقيم إبراهيم تدريبات الفريق كالمعتاد على مرحلتين صباحية ومسائية يتم خلالهما التركيز على الجانبين الفني والبدني للاعبين، بالإضافة إلى اختبار جاهزية اللاعبين في ظل إقامة ثلاثة لقاءات ودية.

إلى ذلك، حقق فريق تحت 19 سنة الفوز على فريق السكة الحديد المصري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما.

جاءت أهداف الأخضر عن طريق كل من خالد اديلم (هدفين) حسن عباس (3 اهداف) واحمد الحديدي (هدفين).

ويواصل الجهاز الإداري للأخضر مساعيه لإقامة لقاء ودي رابع في احد يومي 29 او 30 الجاري قبل العودة إلى البلاد مطلع سبتمبر المقبل.

من جانب آخر، قام رئيس لجنة المسابقات السابق في اتحاد الكرة د. محسن العنز بزيارة إلى وفد الأخضر وذلك للاطمئنان على سير المعسكر، وجمعته أحاديث ودية مع أعضاء الجهازين الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم والإداري بقيادة رئيس الوفد خليل البلام ولاعبي الأخضر.