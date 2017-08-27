أحمد السلامي

أوصى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان بقيادة المدرب الوطني محمد الأنصاري بضرورة التعاقد مع المحترف البرازيلي ليما المتواجد حاليا في معسكر الفريق في تونس استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وتأتي هذه التوصية بناء على متابعة أداء ليما في المعسكر، حيث اثبت وجوده ولفت انتباه الجميع، كما ساهم بشكل كبير في إبراز مهارته في المباراة الودية أمام فريق القلعة الرياضية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.

ويعمل الجهاز الفني على متابعة أداء لاعبي الفريق وتقييم مستوياتهم الفنية إضافة إلى مراقبة مستوى تطورهم لضمان نجاح الخطة التي تقوم على أساس تطوير العناصر الموجودة وإيجاد توليفة متكاملة قادرة على المنافسة خلال منافسات الموسم الذي تتطلع فيه الإدارة لصعود الفريق إلى الدوري الممتاز.