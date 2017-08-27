اختتمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» بالتعاون والتنسيق مع نادي كاظمة، فعاليات الدورة الثانية للاسكواش، والتي اقيمت هذا العام تحت شعار «خلك رياضي».

وقال نائب رئيس مجلس إدارة حملة «كان» واستشاري الأورام د. خالد الصالح، إن الدورة استمرت لمدة 3 أيام، وأنها تأتي ضمن أنشطة الحملة التي تهدف إلى التشجيع على ممارسة الرياضة لما لها من أهمية كبرى في تحسين نوعية الحياة ومنع انتشار أمراض كثيرة مثل السمنة.

وأوضح أن الدورة شهدت مشاركة لاعبين من فئة الرجال، حيث تمت إقامة 14 مباراة على مدار الثلاثة أيام، وفي ختام الفعالية تم تكريم مجلس إدارة نادي كاظمة على تعاونهم في تنظيم الدورة، حيث تسلم درع التكريم عضو مجلس الإدارة السابق حسين بوسكندر، مشيدا بتعاون النادي في تنظيم الدورة.

وأكد الصالح أهمية ممارسة النشاط البدني المناسب لكل شخص على حسب صحته العامة وعمره، مبينا أن النشاط البدني يساهم في حماية الجسم من العديد من الأمراض، كما أن الدراسات العلمية تشير بقوة إلى أنه يقلل من احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان.

من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق في الحملة د. حصة الشاهين، إن «كان»، وتحت مظلة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، قامت هذا الصيف بتنظيم الدورة الثانية للاسكواش، انطلاقا من حرص الحملة على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة، حيث سبق ان نظمت فعاليات أخرى سواء كانت «واكاثون» أو ماراثون أو غير ذلك، مشيدة باستمرار فعاليات الحملة خلال فترة الصيف، سواء التي نظمتها منفردة أو التي تعاونت فيها مع جهات أخرى، مضيفة: هذا المحور من الأهداف الأساسية لحملة «كان»، بحيث نحرص على ألا نتوقف، وألا تكون فعالياتنا موسمية، وإنما تمتد على مدار السنة ككل.

وأكدت اهتمام حملة «كان» بهذا النوع من الفعاليات لدورها الكبير في الوقاية من الكثير من الأمراض، معربة عن شكرها على تعاون إدارة نادي كاظمة، ومتقدمة بالشكر إلى لجنة المتطوعين في حملة «كان»،مشيدة بجهود د.الصالح، في الإشراف على هذه الدورة، وجهود كل من: د. فيصل الجسار، ود. محمد الصالح، في أعمال تنظيم الدورة.

وأوضحت الشاهين أن حملة «كان» قامت بتكريم الأربعة الفائزين بالمراكز الأولى في الدورة، وهم حسب الترتيب: د.فيصل الجسار، عبدالعزيز الطباخ، رائد الشطي، وجاسم دياب، بالإضافة إلى تكريم لجنة الحكام القائمين على الدورة، وتكريم اللجنة المنظمة على جهودهم الحثيثة في إنجاح الدورة.