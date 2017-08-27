أطلق نادي المعاقين اسم رجل الاعمال بدر العتيبي على مجمع أحوض السباحة الاولمبي، كما اطلق اسم سيدة الاعمال إقبال بهبهاني على مركز الطب الرياضي بالنادي تقديرا لدعمها لأنشطة نادي المعاقين ورعايتهما للأبطال في جميع الالعاب.

وقال رئيس مجلس ادارة النادي شافي الهاجري ان مجلس ادارة النادي وافق بالإجماع على إطلاق اسم العتيبي وبهبهاني على حوض السباحة الاولمبي ومركز الطب الرياضي ومنحهما العضوية الشرفية للنادي عرفانا بما يقدمانه من دعم سخي ومستمر لأبطال النادي الذين يحققون الانجازات في كل المحافل بالإضافة الى دعمهما لكل انشطة النادي في كل الفعاليات الرياضية والاجتماعية.

وأضاف ان مجلس ادارة النادي يقدر بكل امتنان وعرفان هذا الحس الوطني منهما، مشيرا الى ان إطلاق اسميهما على اهم مرافق النادي اقل ما يمكن تقديمه تقديرا لمبادراتهما الكريمة والتي كان لها اكبر الأثر في دعم مسيرة النجاح والإنجاز لرياضة المعاقين.

من جانب آخر، أوضح الهاجري ان مجلس ادارة النادي قام بتشكيل لجنة من الفنيين المتخصصين قامت بعمل العديد من الزيارات لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت باختيار اللاعبين المناسبين لكل رياضة وتم عرضهم على اللجنة الطبية بالنادي وتصنيفهم الطبي حسب الإعاقة واختبار الالعاب المناسبة لإعاقتهم وتأهيلهم الفني والبدني لممارستها. كما تم وضع برنامج رياضي طموح لصقل قدراتهم ومواهبهم بتنظيم العديد من المعسكرات والمشاركة في البطولات التي منحتهم فرصة طيبة للاحتكاك والمنافسة. وأضاف الهاجري ان ادارة النادي حرصت على اجراء عملية احلال وتجديد شاملة في العديد من الاجهزة الفنية والادارية في مختلف الالعاب وضخ دماء جديدة من اللاعبين صغار السن في جميع فرق النادي بمختلف الالعاب في اطار خطة طموحة للارتقاء بمستوى رياضة المعاقين ومواكبة التطور الهائل في هذه الرياضة على المستوى العالمي.