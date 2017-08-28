مبارك الخالدي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت إلى تدريباته اليومية مساء اليوم بعد انتهاء الإجازة الممنوحة للاعبين بعد عودة بعثة الفريق مساء الأول من امس قادمة من تركيا اثر انتهاء المعسكر الإعدادي الذي أقيم في مدينة ازميت تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل، اذ يستعد الأبيض لمواجهة القادسية في كاس السوبر 7 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر ان يتواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي والتي تشهد المباراة الودية الأخيرة أمام الصليبخات مساء الاربعاء المقبل، ومن المتوقع أن تشهد تدريبات الابيض دخول المهاجمين علي الكندري ويعقوب الطراروة بعد تعذر انضمام الكندري عن الالتحاق في المعسكر لارتباطه ببرنامج تأهيلي خاص بعيادة النادي، فيما أجبرت الظروف الدراسية الطراروة على ترك معسكر الفريق والعودة إلى البلاد.