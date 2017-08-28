عبدالعزيز جاسم

منح الجهازان الطبي والفني للفريق الأول لكرة القدم في كاظمة اللاعبين يوسف ناصر ومشاري العبيدان راحة من تدريبات اليوم، وكذلك رفضا مشاركتهما في مواجهة الشباب أمس ضمن استعدادات لفريقين للموسم المقبل، حيث يتواجدان حاليا في مدينة اسطنبول التركية، ويعاني ناصر من آلام في أسنانه الأمر الذي استدعى إجراء عملية «خلع»، بينما يعاني العبيدان من كدمة في الركبة بعد تعرضه للإصابة في مواجهة وينيكامي القبرصي.

ومن المتوقع أن يعود اللاعبان للتدريبات مع باقي الزملاء في الفترة المسائية غدا، فيما بات في حكم المؤكد عدم قدرة المهاجم عبدالله الظفيري على الدخول في التدريبات الجماعية والتي قد تطول إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى.

إلى ذلك، عاد مدير الكرة منصور التنيب إلى الكويت قبل انتهاء فترة المعسكر بـ 3 أيام بسبب ظروف خاصة.