أحمد السلامي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان مع نظيره عجمان الإماراتي 2-2 وذلك في المباراة التجريبية الأولى للفريق خلال معسكره التدريبي المقام حاليا في سلوفينيا.

وجاءت المباراة في مجملها متكافئة المستوى ما بين الفريقين، حيث حرص الجهازان الفنيان للفريقين على الاستفادة من احتكاك اللاعبين مع بعضهم البعض وذلك لتقييم مستويات الفريقين من ناحية فنية وتغيير مراكز اللاعبين لضمان التعرف على قدراتهم وإمكانية الاستفادة منهم في مراكز بديلة إضافة إلى تطبيق عدد من الخطط الاحتياطية.

وأنهت إدارة الفريق استعداداتها لإعداد وتجهيز اللاعبين للمباراة التجريبية الثانية والتي ستكون أمام فريق قطر القطري الذي يعسكر هو الآخر في سلوفينيا والتي ستقام اليوم وذلك ضمن البرنامج التدريبي المتفق عليه ما بين إدارة الفريقين.

وقامت إدارة نادي برقان متمثلة بالرئيس هملان الهملان وبحضور نائب رئيس جهاز الكرة محمد العسكر ومدير الفريق طالب العتيبي بتكريم عضو مجلس إدارة نادي عجمان الإماراتي عبدالله الظاهري بمنحه درعا تذكارية وذلك تقديرا له على جهوده وتعاونه في إتمام المباراة التجريبية.